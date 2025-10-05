Neo-nazistii nemti strica imaginea Germaniei in Turcia

Criticile se intensifica in Turcia ca urmare a procesului unui grup neo-nazist din Germania, grup al caror membri au ucis imigranti. 8 dintre victime erau turci. Expertii avertizeaza impotriva stricarii imaginii Germaniei in Turcia.

National Socialist Underground (NSU) este o grupare neo-nazista germana care a ucis multi imigranti, unii dintre acestia fiind de nationalitate turca, noteaza Deutsche Welle.

Pentru a spori transparenta procesului, au fost invitati ca observatori doi oficiali turci, astfel incat atat media, cat si clasa politica din Turcia sa fie temperata in acuzele impotriva rasismului din Germania. Insa tribunalul din Munich, unde se judeca procesul, a refuzat sa rezerve locuri reprezentantilor turci.

Totodata, presa turceasca nu a primit inca acces la desfasurarea procesului, desi a solicitat acreditare.

Problema neo-nazistilor germani a devenit astfel una dintre principalele teme dezbatute de media din Turcia. Aceasta acuza tribunalul german de impunerea unui embargo pentru ziaristii turci.

Situatia neo-nazistilor este foarte presanta si pentru autoritatile din Germania, ca urmare a faptului ca acestia au reusit sa ucida 10 oameni, pe parcursul unui intreg deceniu, fara ca autoritatile sa-i poata prinde sau macar sa afle de existenta lor.

Timp de mai multi ani politia a considerat in mod incorect ca vinovate pentru crime erau grupari mafiote, legate la retele de crima organizata. Grupul neo-nazist a fost descoperit din intamplare, ca urmare a unui jaf la o banca, in noiembrie 2011.

