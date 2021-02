Nou schimb de replici intre Turcia si SUA pe tema sistemului rusesc antiaerian S-400. Ankara sustine ca a vrut sa cumpere rachete Patriot

Turcia a reactionat si raspunde SUA. Ankara explica de ce nu a ales Patriot

In cursul acestei saptamani, John Kirby, purtatorul de cuvant al Pentagonului, a anuntat intr-o conferinta de presa ca, in contextul in care administratia de la Casa Alba s-a schimbat, nu exista nicio modificare in ceea ce priveste politica SUA in fata Turcia si problema S-400, scrie publicatia DefenseRomania.ro "Nu exista nicio schimbare a politicii SUA cu privire la programele F-35 si S-400", a precizat Kirby, facand referire directa la decizia SUA de a exclude Turcia din programul F-35 din cauza achizitionarii sistemelor rusesti, considerate incompatibile cu sistemele NATO si un pericol pentru secretele programului F-35, cel mai scump program de inzestrare din istoria SUA "Solicitam din nou Turciei sa nu continue cu programul S-400. Suntem de parere ca aceste sisteme sunt incompatibile cu F-35", a precizat Kirby. Inaltul oficial al Pentagonului a mai precizat ca Turcia a avut nenumarate oportunitati in ultimul deceniu de a achizitiona sisteme Patriot din SUA, dar a ales in schimb S-400 in detrimentul sistemelor americane.Intr-un schimb de replici la nivel de diplomatie , Turcia a reactionat vineri la declaratiile Washingtonului. Hulusi Akar, ministrul Apararii de la Ankara, a subliniat ca decizia Turciei de a achizitiona S-400 reprezinta o decizie ce tine de suveranitatea tarii sale. Cu toate acestea, Ankara s-a aratat deschisa sa coopereze cu SUA in beneficiul regiunii si al NATO, potrivit presei din Turcia, respectiv Daily Sabah.Akar le-a raspuns americanilor in ceea ce priveste Patriot. Oficialul turc a precizat ca Turcia a incercat si a dorit sa achizitioneze sisteme americane Patriot, precum si sisteme SAMP-T, produse de consortiul franco-italian Eurosam, dar fara succes. Turcia a acuzat SUA ca nu a raspuns cererilor lor in ceea ce priveste oferta, astfel ca a fost nevoita sa se indrepte spre S-400. Declaratia ministrului Apararii de la Ankara contrazice spusele Pentagonului cu privire la faptul ca Turcia a avut de nenumarate ori ocazia sa achizitioneze Patriot in ultimul deceniu.Ministrul Apararii din Turcia a dat asigurari, din nou, ca tara sa va folosi S-400 doar daca va fi necesar. "Daca nimeni nu are vreodata intentia de a ataca Turcia, nu se va intampla nimic". Ankara a aratat din nou cu degetul catre alte state membre NATO ce detin sisteme antiaeriene fabricate in Federatia Rusa, facand referire la S-300. E vorba de Bulgaria, Grecia si Slovacia.Turcii au conchis, acuzand indirect partea americana ca minte. Turcia precizeaza ca SUA au refuzat sa vanda Patriot iar oferta Rusiei a fost mai buna si a implicat si transfer tehnologic, mai scrie sursa citata.