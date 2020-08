O biserica veche de 1.600 de ani, descoperita in fosta capitala hitita a Turciei

"Biserica in plan octogonal este cea mai importanta descoperire de la inceputul sapaturilor, care au inceput in epoca noastra. Exista putine exemple similare in Anatolia", a declarat Osman Doganay, profesor universitar si responsabil cu excavarile.Este vorba chiar de unica biserica de aceasta marime din toata regiunea, situata pe drumul de pelerinaj crestin. Gratie descoperirii de monede din secolul al IV-lea, arheologii au fost in masura sa dateze constructia.Orasul, fosta capitala a imperiului hitit acum 4.000 de ani, a fost colonizata de greci, romani, devenind unul dintre primele centre ale crestinismului.Potrivit lui Osman Doganay, orasul antic a ramas activ de-a lungul secolelor, caci este situat la poalele pasului Gulek, cale de tranzit intre Anatolia Centrala, bazinul mesopotamian si coasta mediteraneana. In ciuda bogatiei patrimoniului sau si a prezentei unui frumos apeduct roman, regiunea ramane departe de circuitele turistice moderne.