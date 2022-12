Cel putin 13 persoane au fost ucise si zeci au fost ranite sambata dimineata intr-o explozie care s-a produs langa un autobuz in orasul Kayseri din centrul Turciei.

Autobuzul, care se afla in apropierea campusului universitatii din Kayseri, transporta soldati aflati in afara serviciului militar, relateaza BBC.

SkyNews scrie ca cel putin 13 persoane au fost ucise si mai mult de 48 au fost ranite.

Potrivit agentiei de stiri Dogan, explozia a fost cauzata de o masina-capcana.

UPDATE : Autoritatile turce au retinut sambata sapte persoane si cauta alte cinci, in urma atacului cu masina-capcana vizand un autobuz la Kayseri, soldat cu 13 militari morti, a anuntat ministrul de Interne Suleyman Soylu, relateaza Reuters. De asemena, Soylu a confirmat, intr-o conferinta de presa comuna cu ministrul Sanatatii, ca bilantul ranitilor a crescut la 56. Bilantul initial indica 48 de raniti.

Turcia a fost zguduita de mai multe atacuri teroriste in 2016, revendicate atat de militanti kurzi, cat si de jihadisti. Cel mai recent dintre acestea a avut loc saptamana trecuta, cand 36 de politisti si opt civili si-au pierdut viata intr-un dublu atentat care a avut loc intr-un cartier frecventat din Istanbul.

Doua explozii au ucis 38 de oameni la Istanbul UPDATE: Atentatul a fost revendicat

#BREAKING First video footage from the explosion scene in #Turkey's #Kayseri. Witnesses say it is a car bomb attack. pic.twitter.com/AqJKyvkXuL