Peste 250 de persoane au fost retinute in Turcia. Acuzatiile: Ar fi organizat un complot pentru a comite atacuri de Anul Nou

Politia crede ca extremisti religiosi au complotat pentru a comite atacuri de Anul Nou, relateaza Anadolu, fara a furniza informatii suplimentare.Suspectii au fost retinuti in timpul unor raiduri in 33 de orase si provincii intre 20 si 31 decembrie, a mentionat Anadolu, citand un comunicat al Ministerului de Interne.Nationalitatile cetatenilor straini retinuti nu au fost facute publice.De asemenea, autoritatea de imigratie a Turciei retine 69 de cetateni straini din cauza "legaturilor lor cu zone de conflict", mai precizeaza sursa citata.Politia a confiscat pistoale, materiale explozive si documente digitale legate de grupurile teroriste in raidurile in care au fost retinute cele 69 de persoane. Niciun grup terorist nu a fost mentionat. Turcia vizeaza frecvent indivizi cu legaturi cu gruparea Stat Islamic, in special dupa ce organizatia extremista a ucis 39 de persoane intr-un atac dintr-un club din Istanbul in primele ore ale zilei de 1 ianuarie 2017.