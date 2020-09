Plan pe 15 ani pentru modernizarea Fortelor Armate Elene| Principalul obiectiv, achizitionarea de avioane F-35

Achizitia de tehnica militara noua

Achizitiile de tehnica militara pe care Grecia vrea sa le faca, vin pe fondul unor tensiuni tot mai mari cu Turcia

Agentia de stiri elena Pentapostagma sustine, intr-un material prezentat azi pe site-ul oficial, ca daca Grecia doreste ca fortele sale armate sa fie competitive si capabile sa faca fata amenintarii constante cu care se confrunta in estul tarii - aluzie la situatia diplomatica si militara tot mai tensionata cu Turcia - atunci ar trebui sa ia in calcul un proces de consolidare al capacitatilor militare ale Fortelor Armate Elene, prin achizitia de noi arme si modernizarea celor vechi, scrie publicatia din domeniul apararii DefenseRomania.ro Sursa citata isi continua articolul prin dezvaluirea unor informatii, potrivit carora Grecia se pregateste, printre altele, pentru achizitionarea unei escadrile formata din 24 de avioane de lupta F-35A de generatia a V-a, cel mai probabil incepand cu anul 2024.Zvonul ca Atena isi propune sa cumpere avioane F-35 A vine la scurt timp dupa ce premierul grec Kyriakos Mitsotakis a anuntat pe 12 septembrie ca Grecia va cumpara 18 avioane de lupta Rafale din Franta, o combinatie de avioane noi si second-hand. Mitsotakis declara la momentul respectiv ca dorinta Greciei este ca primul avion Rafale sa ajunga la Fortele Aeriene Elene in decursul anului viitor.Dupa cum precizeaza si agentia Pentapostagma, o posibila achizitie a unor avioane F-35 ar face ca intre Grecia si alte state sa nu mai existe un decalaj atat de mare din punct de vedere militar, oferind Fortelor Aeriene Elene superioritate tehnologica, dar mai ales aeriana.Inca de la inceputul acestui an, cu mult inainte ca relatiile politice si diplomatie sa fie tot mai tensionate cu Turcia, Grecia, prin vocea ministrului apararii, Nikos Panagiotopoulos, anunta ca are planuri serioase in ceea ce priveste modernizarea flotei de avioane de vanatoare. La momentul respective fiind vehiculat si interesul pentru achizitionarea unor avioane F-35, totul ca parte a unei strategii care ar putea oferi armatei elene superioritate tehnologica, dar mai ales aeriana, fata de Turcia, stat vecin cu care are cateva divergente, atat pe plan politic, cat si pe plan militar.Mass-media elena sustine ca achizitia de avioane F-35 ar fi unul dintre obiectivele care se regasesc in planul de inzestrare militara al Fortelor Armate pentru perioada 2020-2034. Acest plan ar fi fost discutat, ieri, in detaliu si pe larg de ministrul apararii nationale Nikolaos Panagiotopoulos si generalul Konstantinos Floros, Seful de Stat Major al Armetei Greciei. Timp de doua ore si 15 minute, conducerea politica si militara a Ministerului elen al Apararii i-a informat pe membrii Comitetului Permanent pentru Aparare Nationala si Faceri Externe din Parlament, intr-o sedinta speciala tinuta in spatele usilor inchise, despre toate investitiile care trebuie facute in Fortele Armate Grecesti, de acum pana in 2034.Planul de inzestrare militara este atat de detaliat incat, potrivit informatiilor, cuprinde date cu privire la sumele care trebuie cheltuite pe an pana in 2034, ceea ce este de la sine inteles ca toate aceste achizitii pe care Atena vrea sa le faca presupune ca in fiecare an sa existe o crestere a cheltuielilor pentru aparare.Lista echipamentelor si armelor pe care ministerul elen al Apararii va trebui sa le procure de acum incolo le include pe cele anuntate in urma cu cateva zile - la care am facut referire anterior - dar si pe unele noi, cum ar fi: noi fregate pentru Fortele Navale Elene - ar fi nevoie de 6 astfel de ambarcatiuni; elicoptere antisubmarin pentru Marina - au fost lansate procedurile pentru achizitionarea a patru elicoptere M60-R Romeo; modernizarea sistemelor de aparare aeriana; avioane de vanatoare de generatia a 5-a - Ministerul elen al Apararii este orientat spre achizitionarea a cel putin o escadrila de avioane F-35, incepand cu anul 2024; modernizarea celor 4 fregate de tip MEKO; achizitionarea suplimentara de vehicule de lupta blindate pentru armata; achizitia de vehicule aeriene fara pilot [UAV] pentru toate cele trei categorii de forte.Dupa cum precizeaza Tom Ellis, redactorul sef al cotidianului Kathimerini, consolidarea capacitatilor de aparare la un nivel cat mai inalt nu este o misiune usoara pentru Grecia, iar intentia Atenei de a realiza acest obiectiv a crescut considerabil in ultimele luni ca urmare a tensiunilor din estul Mediteranei. Potrivit acestuia, Grecia are nevoie de mai multe fregate si submarine, atat noi, cat si vechi dar modernizate; are nevoie de avioane si elicoptere mai moderne, dar toate aceste vin la pachet cu costuri foarte mari.Ellis este de parere ca Atena, chiar daca este presata de timp, nu trebuie sa faca aceleasi greseli pe care le-a facut in trecut cu unele achizitii de tehnica militara, deoarece guvernul trebuie sa se asigure ca totul se desfasoara in mod corespunzator si conform procedurilor stabilite, iar opozitia trebuie sa supravegheze strict aceste achizitii. In acelasi timp, trebuie creat un consens asupra acestei probleme sensibile in urmatori anii, iar toate partile implicate trebuie sa dea dovada de o atitudine constructiva, deoarece Grecia are de facut alegeri importante, cauta sa cumpere arme, tehnologie si know-how de la marile puteri occidentale.