Presa germana: Presedintele Erdogan insista sa provoace un incident militar cu Grecia. El le-ar fi cerut generalilor sai sa scufunde o nava sau sa doboare un avion de vanatoare al Greciei

"Daca ar fi depins numai de presedintele turc, marina sa miliatra ar fi scufundat o nava greaca in Mediterana cu mult timp in urma", scrie publicatia citata de G4media , citand surse militare din Turcia Die Welt arata ca pornirea liderului Turciei impotriva Greciei e de fapt mult mai complexa decat lasa el sa se intrevada."Adevarul este ca presedintele turc Erdogan nu este interesat numai de gazele naturale din mare. Retorica sa nationalista urmeaza un cu totul alt calcul", relateaza publicatia sub tilul "Razboiul calculat al lui Erdogan".Potrivit surselor citate, dorinta lui Erdogan de a deschide o confruntare cu Grecia e atat de mare incat el le-ar fi cerut unor generali sa scufunde o nava greaca, avand grija ca nicio persoana sa nu fie ranita. Generalii prezenti la discutie au refuzat, mai relateaza publicatia, iar altcineva din echipa lui Erdogan ar fi propus varianta doborarii unui avion de lupta grecesc, pilotul avand posibilitatea sa foloseasca platforma de catapultare, pentru a se salva. Generalii turci ar fi refuzat si aceasta propunere.Subiectul prezentat de Die Welt se adauga multimii de amenintari lansate in ultimele zile de catre Recep Tayyip Erdogan la adresa Greciei.Liderul Turciei si-a exprimat ferm pozitia privind deschiderea unui razboi impotriva Greciei, in cazul in care ii este incalcat teritoriul maritim. Mai nou, Erdogan acuza Grecia de piraterie, criticand demersul Atenei de a militariza insulele din apropierea coastelor turcesti.