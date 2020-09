Presedintele turc Recep Erdogan il avertizeaza pe Emmanuel Macron: "Nu cautati cearta cu poporul turc, nu cautati cearta cu Turcia"

"Nu cautati cearta cu poporul turc, nu cautati cearta cu Turcia", a lansat Erdogan intr-un discurs televizat la Istanbul, referindu-se la critici severe formulate de Macron la adresa Ankarei in cadrul conflictului intre Turcia si Grecia cu privire la prospectarea petrolului in Mediterana.Emmanuel Macron si sase omologi ai sai din sudul UE au cerut joi Turciei sa inceteze politica sa de "confruntare" in Mediterana orientala si au amenintat cu sanctiuni europene daca Ankara continua sa conteste drepturile Greciei si Ciprului de explorare a gazelor in zona.Macron a apreciat de asemenea ca guvernul turc "are astazi un comportament inacceptabil" si trebuie "sa-si clarifice intentiile".Erdogan a cerut sambata Greciei "sa stea departe" de actiunile "gresite" sustinute de tari precum Franta in estul Mediteranei. Franta si-a intensificat prezenta militara in aceasta zona luna trecuta."Dle Macron, nu ati terminat sa aveti probleme cu mine!", i-a transmis presedintele turc, atacandu-l pentru prima data direct si spunandu-i dupa nume omologului sau francez.Erdogan l-a acuzat de "lipsa de cunostinte istorice" si a apreciat ca Franta "nu poate sa dea lectii de umanitate" Turciei din cauza trecutului sau colonial in Algeria si a rolului sau in genocidul din 1994 in Rwanda.Turcia revendica dreptul de a exploata zacaminte de hidrocarburi intr-o zona maritima pe care Atena o considera ca fiind sub suveranitatea sa. In ultimele saptamani, cele doua tari si-au aratat muschii prin declaratii belicoase, manevre militare si trimiterea de nave in zona.Franta si-a aratat clar sprijinul pentru Grecia prin desfasurarea de nave de razboi si a unor avioane de lupta in regiune, o initiativa denuntata virulent de catre presedintele turc, potrivit AFP.