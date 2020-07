Presedintele Turciei anunta prima rugaciune musulmana la "Sfanta Sofia" pe 24 iulie, dupa ce monumentul a redevenit moschee

"Ne vom ruga impreuna de vineri, 24 iulie, la Sfanta Sofia si, astfel, o vom deschide cultului (musulman)", a spus Erdogan intr-un discurs, adaugand ca fosta bazilica, un important obiectiv turistic din Istanbul, "va ramane deschisa tuturor, turcilor si strainilor, musulmanilor si non-musulmanilor".UNESCO a anuntat vineri ca "regreta profund" decizia autoritatilor turce, "luata fara un dialog prealabil", de a "modifica statutul" fostei catedrale Sfanta Sofia, aflata in patrimoniul mondial al organizatiei ONU Consiliul de stat din Turcia a acceptat cererea mai multor asociatii anuland o decizie guvernamentala din 1934 care conferea monumentului Sfanta Sofia de la Istanbul statutul de muzeu, a indicat agentia de presa de stat Anadolu. Consiliul a examinat aceasta cerere din 2 iulie si decizia sa a fost asteptata in termen de 15 zile.Opera arhitecturala majora, construita in secolul VI de bizantinii care si-au incoronat imparatii aici, Sfanta Sofia este un sit clasat in patrimoniul mondial al UNESCO si una dintre principalele atractii turistice de la Istanbul.Ea a fost convertita in secolul al XV-lea in moschee dupa invazia otomana, apoi in muzeu in 1934 de tanarul lider al Republicii turce, Mustafa Kemal, dornic sa o ofera "umanitatii".