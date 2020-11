Presedintele Turciei sustine doua state independente pe insula Cipru

"Astazi in Cipru exista doua popoare separate, doua ordini democratice separate si doua state separate"."Trebuie discutata si negociata o solutie bazata pe doua state pe baza egalitatii suverane", a spus presedintele turc.Erdogan a dat vina pe partea greco-cipriota pentru esecul negocierilor pentru solutionarea conflictului, deoarece, a spus el, "nu vrea sa imparta cu comunitatea cipriota-turca nici puterea politica, nici bogatia, nici spitalele".Liderul de la Ankara, insotit de o mare delegatie de politicieni, printre care ministrul de externe Mevlut Cavusoglu si liderul Partidului Miscarii Nationaliste (MHP, de extrema dreapta) Devlet Bahceli, a fost primit de Ersin Tatar, fostul prim-ministru conservator care in urma cu aproape o luna a fost ales noul "presedinte" al statului separatist, fiind sustinut de Erdogan.Nationalistul Ersin Tatar apara o solutie cu doua state, spre deosebire de predecesorul sau, Mustafa Akinci, care sustinea reunificarea sub forma unui stat federal. Erdogan a salutat alegerea lui Tatar drept inceputul unei "noi ere" in Cipru.Vizita presedintelui turc in in partea de nord a Ciprului este menita sa marcheze 37 de ani de la autoproclamarea in 1983 a Republicii Turce a Ciprului de Nord in partea ocupata de armata turca in 1974 si recunoscuta doar de Ankara.Liderul turc a facut o oprire simbolica in Varosha, o statiune fantoma de pe litoral, intr-un gest considerat o "provocare fara precedent" de catre guvernele de la Atena si Nicosia. Agenda vizitei includea si un "picnic" la Varosha, care nu a mai avut loc din cauza vremii nefavorabile.In octombrie Tatar a redeschis acest oras transformat in zona militara si unde accesul a fost interzis de armata turca dupa invadarea nordului insulei in urma cu 46 de ani. Deschiderea a declansat un val de critici internationale, inclusiv din partea UE si ONU , al carei Consiliu de Securitate a reamintit ca in mai multe rezolutii a fost stipulat clar ca orice incercare de a popula Varosha cu alti oameni decat fostii locuitori ai zonei este inadmisibila.Vizita a fost insotita de protestele a sute de ciprioti turci care au manifestat impotriva influentei Ankarei in nord si a prezentei lui Erdogan in Cipru. Critica protestatarilor a fost indreptata impotriva Turciei si a noului guvern nationalist din Republica Turca a Ciprului de Nord. "Libertate, nu supunere", "Ultimul cuvant din Cipru apartine cipriotilor", "Ankara, ia mainile de pe noi" au fost cateva dintre sloganurile rostite de participanti.La 15 noiembrie 1983, Republica Turca a Ciprului de Nord a fost proclamata in treimea de nord a insulei, care fusese invadata la 20 iulie 1974 de trupele din Turcia ca raspuns la o tentativa de lovitura de stat a cipriotilor greci vizand anexarea insulei la Grecia. De atunci, insula a fost impartita intr-o sectiune sudica recunoscuta international si o parte nordica recunoscuta doar de Turcia. Aproximativ 30.000 de soldati turci sunt desfasurati in partea ocupata a Ciprului, la aproape 90 km de coasta turceasca. Republica Turca a Ciprului de Nord este foarte dependenta politic si economic de Turcia. Partea sudica face parte din Uniunea Europeana de la 1 mai 2004. O zona tampon monitorizata de ONU separa cele doua parti.Ultimele discutii de pace inter-comunitare din 2017 dintre cipriotii greci si cipriotii turci sub auspiciile ONU, desfasurate pe baza unei reunificari a insulei, au esuat.