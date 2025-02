Proteste in Turcia: Gazele si bastoanele au fost inlocuite de muzica (Video)

Miercuri noapte, violentele si urletele din Parcul Gezi din Istanbul, pe care politia se lupta sa-l goleasca de protestatari, au incetat pentru a face loc muzicii. Un muzician german si-a adus pianul, sunete melancolice luand locul gazelor lacrimogene.

Davide Martello a venit special din Germania pentru a canta o melodie proprie dedicata protestatarilor din Centrul Istanbulului. Intitulata "Lightsoldiers", piesa a strans in jurul pianului mii de tineri turci.

"Masti si esarfe utilizate mai devreme pentru atenua efectul gazelor lacrimogene le atranau de gat. Casti folosite pentru a se proteja de canistrele aruncate sau de pietre se putea vedea pe capetele celor din audienta", povesteste corespondentul CNN.

Martello, care a construit pianul de unul singur, dotandu-l cu instalatie de lumini si de caldura pentru a putea canta pe intuneric si in frig, l-a adus tocmai din Konstanz, Germania. In drum, s-a oprit si in Bulgaria si Kosovo, unde a sustinut concerte in aer liber.

In afara de "Lightsoldiers", el a interpretat si "Let it be" a lui Paul McCartney.

Inregistrarile video ale concertului tanarului german au devenit in scurt timp virale pe Facebook. "Noapte buna, Istanbul, maine voi canta din nou in piata pentru libertate si pentru drepturile noastre. Gazele lacrimogene sunt permise", a postat apoi Martello pe reteaua de socializare.

