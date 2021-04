Turcia raspunde presedintelui Joe Biden dupa declaratiile privind masacrarea armenilor. ''Va exista o reactie in diferite forme si modalitati

Dupa decenii in care initiativele privind recunoasterea genocidului armean s-au blocat in Congresul american si administratiile de la Washington , temandu-se ca ar putea afecta relatiile cu Turcia, si-au calibrat cu atentie comentariile despre asasinatele in masa comise impotriva armenilor in perioada de sfarsit a Imperiului Otoman, presedintele Biden a declarat sambata ca aceste crime au fost un genocid, recunoastere salutata de Armenia si de diaspora acesteia in SUA, dar care a tensionat si mai mult relatiile dintre Washington si Ankara.''Va exista o reactie in diferite forme si modalitati si grade in zilele si lunile urmatoare'', a spus Ibrahim Kalin. Consilierul lui Erdogan nu a precizat insa daca Ankara va restrictiona accesul SUA la baza aeriana de la Incirlik, folosita de coalitia internationala impotriva gruparii Statul Islamic in Siria si Irak , sau alte masuri la care ar putea recurge Ankara. El a mentionat doar ca Erdogan va avea luni o sedinta a Cabinetului, dupa care se va ocupa de aceasta chestiune. Turcia admite ca numerosi armeni au fost ucisi in luptele impotriva fortelor otomane in Primul Razboi Mondial, dar neaga faptul ca a fost vorba despre crime orchestrate sistematic si de genocid.Relatiile dintre Turcia si SUA, tari aliate in cadrul NATO , au fost marcate recent de tensiuni pe diferite teme. Washingtonul a sanctionat Turcia pentru achizitia sistemelor antiaeriene rusesti S-400, Ankara fiind la randul ei iritata de inarmarea de catre SUA a combatantilor kurzi in Siria si de refuzul Washingtonului de a-l extrada pe clericul Fethullah Gulen, despre care Ankara considera ca se afla in spatele loviturii de stat esuate impotriva lui Erdogan in 2016.Manevrarea printre aceste dispute va fi acum si mai dificila si ''tot ce vom face impreuna cu SUA va fi marcat de aceasta declaratie foarte nefericita'', a mai spus purtatorul de cuvant al presedintelui turc.