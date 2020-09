Recep Erdogan ignora amenintarile cu sanctiuni din partea UE. Turcia va efectua un exercitiu de tragere real in largul Ciprului

Intr-o notificare de informare maritima (Navtex) publicata vineri, Turcia a anuntat ca va efectua acest exercitiu in largul Sadrazamkoy, in nordul Ciprului.Anuntul a fost facut dupa o declaratie a sapte lideri de state din sudul UE care au facut apel la Turcia sa inceteze politica sa de "confruntare" in Mediterana de Est, si au vorbit despre sanctiuni europene daca Ankara va continua sa conteste drepturile de exploatare a zacamintelor de gaz ale Greciei si Ciprului in zona.Chestiunea se va afla pe agenda Consiliului European de pe 24-25 septembrie.In replica, Turcia a denuntat o declaratie "partinitoare", estimand ca ea contine elemente "deconectate de la realitate si lipsite de baza juridica".Turcia si Grecia, ambele membre NATO , sunt angrenate intr-o disputa privind zacamintele de hidrocarburi din Mediterana de Est, intr-o zona despre care Atena sustine ca se afla sub suveranitatea sa.Tensiunile au crescut dupa ce Turcia a trimis, pe 10 august, o nava de prospectie seismica insotita de nave de razboi in apele revendicate de Grecia, ceea ce a determinat Atena sa lanseze manevre navale pentru a-si apara teritoriul maritim.Nava de prospectie urma sa ramana in apele contestate pana sambata.