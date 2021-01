FOTO Recep Erdogan s-a vaccinat impotriva COVID-19 in direct la televiziune. Presedintele Turciei a primit o doza din serul chinezesc Sinovac

Presedintia turca a difuzat imagini in care se vede cum presedintele turc, cu masca pe figura, primeste o prima injectie cu un vaccin chinez intr-un spital din Ankara."Sper ca campania de vaccinare va fi benefica si ca vom primi rapid cele 50 de milioane de doze necesare", a declarat el dupa vaccinare."Unii fac publicitate negativ in jurul vaccinarii, dar sper ca bunul simt va prevala", a adaugat el.Vaccinandu-se in direct la televiziune in prima zi a campaniei, Erdogan pare a incerca sa-i linisteasca pe turci asupra eficientei vaccinului chinezesc care face obiectul dezbaterilor, scrie AFP. Turcia a inceput joi sa administreze personalului medical vaccinul produs de compania chineza Sinovac, in contextul lansarii unui program national de vaccinare impotriva COVID-19, boala care a cauzat moartea a peste 23.000 de persoane in aceasta tara. Pana in prezent au fost vaccinati peste 200.000 de membri ai personalului medical.