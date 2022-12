Redactia unui cotidian cunoscut, atacata din cauza unei postari pe Twitter

Sustinatori ai Partidului justitiei si dezvoltarii (AKP, la putere) au atacat duminica, la Istanbul, redactia ziarului turc Hurriyet, acuzand cotidianul ca a deformat afirmatiile presedintelui Recep Tayyip Erdogan, relateaza ziarul, citat de AFP.

Un grup de 150 de persoane care scandau sloganuri favorabile AKP au aruncat cu pietre in imobilul din cartierul Bagcilar. Ferestrele si usa principala au fost sparte.

Politia a intervenit pentru a dispersa grupul de sustinatori, indica ziarul pe site-ul sau de internet.

Presedintele Erdogan a declarat duminica, referindu-se la violentele recente din tara, ca situatia ar fi diferita daca alegerile de la 7 iunie i-ar fi permis AKP sa obtina 400 de mandate, ceea ce i-ar fi asigurat majoritatea necesara pentru a modifica Constitutia.

"Daca un partid ar fi obtinut 400 de locuri la alegeri si ar fi atins numarul necesar in parlament pentru a schimba constitutia, situatia ar fi diferita", a spus Erdogan in cadrul unui interviu in direct pe postul proguvernamental A-Haber.

Declaratia a fost facuta in contextul in care mai multi soldati turci au fost ucisi duminica intr-un atac de anvergura atribuit rebelilor kurzi din cadrul Partidului muncitorilor din Kurdistan (PKK) din localitatea Daglica, situata in sud-estul Turciei.

Ads

Ziarul Hurriyet a lasat sa se inteleaga intr-o postare pe Twitter ca declaratia facea referire la atacul de la Daglica: "Comentariu al lui Erdogan privind Daglica: Asta nu s-ar fi intamplat daca s-ar fi castigat 400 de locuri".

Ziarul a sters ulterior postarea, insa aceasta a provocat un val de proteste in randul sustinatorilor AKP pe reteaua de socializare, pe care s-au lansat apeluri la actiuni de protest impotriva ziarului.

In trecut, presedintele Erdogan a criticat in mai multe randuri grupul de presa Dogan, proprietar al ziarului, care nu urmeaza tot timpul linia guvernului, noteaza AFP.

Atacul asupra ziarului are loc in contextul unor ingrijorari crescande privind libertatea presei in Turcia, unde jurnalistii critici fata de presedintele Erdogan risca sa fie urmariti in instanta.

Ads