Sapte angajati ai serviciilor de securitate din Turcia au murit intr-un accident aviatic

"Avionul de recunoastere" s-a prabusit in provincia Van, a precizat Anadolu, citandu-l pe ministru.Guvernatorul provinciei a adus un omagiu pe Twitter celor sapte "eroi" si a transmis condoleante familiilor lor. O ancheta a guvernului este in curs de desfasurare, a adaugat el.Doi piloti turci au murit in 2018 cand un avion militar s-a prabusit in timpul unui exercitiu in provincia Izmir din vestul tarii.Provincia muntoasa si izolata Van, de la granita cu Iranul, a fost lovita in februarie de doua avalanse ce au facut 41 de morti.