Stare de urgenta in Turcia: Autoritatile sustin ca nu vor incalca libertatea presei sau de miscare

Vicepremierul turc Mehmet Simsek a declarat ca starea de urgenta nu va afecta libertati cetatenesti fundamentale, intre care libertatea de miscare, dreptul la adunare si libertatea presei.

"Nu este legea martiala din anii '90", a mentionat Mehmet Simsek intr-o serie de postari pe Twitter, referindu-se la o perioada turbulenta din trecutul Turciei, relateaza joi DPA.

"Viata oamenilor obisnuiti se va desfasura normal, afacerile se vor desfasura ca de obicei. Respectam principiile economiei de piata (...) Nu va fi nimic diferit de normele impuse de partenerii nostri europeni", a subliniat oficialul turc.

5. The state of emergency in Turkey won't include restrictions on movement, gatherings, and free press etc. It isn't martial law of 1990s...