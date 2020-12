Tensiuni in NATO. Washingtonul pregatit sa impuna sanctiuni Turciei pentru achizitia de rachete rusesti S-400

Principalele motive pentru achizitionarea de sisteme S-400 de catre Turcia sunt mai mult politice decat militare?

In cursul zilei de ieri, agentia de presa Reuters a precizat in exclusivitate, citand, sub protectia anonimatului, mai multe surse de la Washington , ca SUA intentioneaza sa impuna sanctiuni Turciei pentru achizitionarea sistemelor de de aparare antiaeriana S-400, scrie publicatia DefenseRomania.ro Impunerea de sanctiuni Turciei pentru achizitia sistemelor rusesti de aparare antiaeriana S-400 ar putea nemultumi Ankara si va influenta relatiile cu noua administratie a presedintelui ales Joe Biden . Potrivit Reuters, pachetul de sanctiuni impus Turciei ar urma sa fie anuntat in cursul zilei de vineri.SUA intentioneaza, dupa mai bine de trei ani de divergente diplomatico-militare, sa impuna sanctiuni Turciei pentru achizitionarea de rachete S-400. Potrivit Bloomberg, presedintele Donald Trump a semnat un pachet de masuri recomandat de secretarul de stat Michael Pompeo. Sursa citata precizeaza ca pana la acesta ora nu se cunosc detalii referitoare la ce contine pachetul de actiuni pe care Statele Unite ar urma sa-l impuna Turciei.Sanctiunile ar fi in conformitate cu legea CAATSA (Counter America 's Adversaries Through Sanctions Act), care impune sanctiuni economice impotriva oricarei entitati sau tari care incheie contracte pentru achizitia de armament cu companiile rusesti din domeniul industrie de aparare. Agentia Reuters a raportat ca sanctiunile i-ar viza probabil pe oficialii turci din domeniul industrie de aparare, inclusiv pe seful agentiei de achizitii publice din sectorul de aparare.Pana in prezent, nici Consiliul National de Securitate si nici Departamentul de Stat al SUA nu au dorit sa comenteze informatiile aparute in editorialul agentiei Reuters.Ankara a sustinut in repetate randuri ca sistemul de aparare antiaeriana S-400 a fost achizitionat ca o nevoie urgenta, avand in vedere conflictele militare din jurul tarii, si a declarat ca aliatii, inclusiv SUA, nu au oferit alternative, cum ar fi sistemul Patriot, in conditii impuse si acceptate de Turcia.Presedintele turc Tayyip Erdogan a declarat, joi, ca ar fi un semn de "lipsa de respect" daca SUA ar ajunge sa sanctioneze Turcia, un aliat atat de important al NATO Reamintim ca la sfarsitul lunii octombrie, Departamentul de Stat al SUA a avertizat inca o data despre incompatibilitatea utilizarii S-400 si obligatiile Turciei fata de NATO. Ca raspuns, presedintele turc Tayyip Erdogan a confirmat ca Ankara nu intentioneaza sa renunte la sistemele S-400 achizitionate din Rusia.Un inalt oficial turc, citat de Reuters, a declarat ca sanctiunile vor afecta si mai mult relatiile tensionate dintre cele doua state membre ale NATO."Sanctiunile nu ar aduce un rezultat benefic, ar fi contraproductive. Ar dauna relatiilor", a spus oficialul. "Turcia este in favoarea rezolvarii acestor probleme prin diplomatie si negocieri. Nu vom accepta sanctiuni unilaterale", a precizat acesta.Decizia va avea repercusiuni mult dincolo de Turcia, trimitand un mesaj partenerilor americani din intreaga lume care ar putea lua in considerare cumpararea de echipamente militare rusesti si au fost avertizati in mod repetat cu privire la sanctiunile pe care Washingtonul este dispus sa le impuna.Totusi, cresterea presiunilor SUA si mai nou disponibilitatea de a impune sanctiuni Turciei, nu sunt lipsite de risc. Washingtonul nu vrea sa-l impinga pe Erdogan si mai aproape de presedintele rus Vladimir Putin , al carui obiectiv este sa slabeasca si sa divizeze NATO.Rusia a livrat sistemul sol-aer S-400 anul trecut, iar Turcia le-a testat inca din octombrie. Ankara a spus sistemele S-400 ca nu vor fi integrate in sistemul stratificat de aparare aeriana al NATO si ca acesta nu reprezinta o amenintare de securitate pentru statele aliate.