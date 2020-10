Diferendul greco-turc din Mediterana Orientala, in centrul agendei summitului UE de la Bruxelles

Summitul special al UE fusese programat initial pentru 24-25 septembrie, dar a fost amanat ca urmare a faptului ca presedintele Consiliului European, Charles Michel, a intrat in carantina din cauza contactului cu o persoana infectata cu COVID-19. Ulterior, el a fost testat negativ la noul coronavirus.'Obiectivul nostru este de a face loc pentru un dialog constructiv cu Turcia in vederea realizarii stabilitatii si securitatii in intreaga regiune si a asigurarii respectarii depline a suveranitatii si drepturilor suverane ale tuturor statelor membre ale UE~, a explicat Charles Michel intr-o scrisoarea de invitatie adresata liderilor tarilor membre.Ciprul doreste sanctionarea Turciei pentru explorarile de gaz pe care aceasta le face in zona, in timp ce alte state membre inclina catre o solutie diplomatica.Turcia si Grecia, membre ale NATO , au un diferend legat de jurisdictia maritima si de drepturile de explorare in Mediterana Orientala, din cauza opiniilor divergente privind limitele platoului continental. Ankara a provocat iritarea Greciei in luna august atunci cand a trimis in zona disputata vasul de studii seismice Oruc Reis. Turcia afirma ca in prezent nava este retrasa pentru mentenanta tehnica periodica.Potrivit unei surse diplomatice europene, adoptarea unor sanctiuni contra Turciei este improbabila la summitul care se incheie vineri.Pe agenda reuniunii la nivel inalt a UE se mai afla relatiile cu China , situatia din Belarus si cazul de otravire a lui Alexei Navalnii, dar si piata unica, politica industriala si transformarea digitala.