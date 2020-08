Tensiunile dintre Grecia si Turcia pe tema hidrocarburilor din Mediterana, rezolvate prin dialog: "Dorim sa credem ca bunul simt va prevala"

Turcia si Grecia si-au semnalat miercuri disponibilitatea de a rezolva prin dialog disputa referitoare la explorarea hidrocarburilor in Mediterana, angajandu-se in acelasi timp sa isi apere interesele in regiune, transmite Reuters.Cele doua state, care sunt aliate in cadrul NATO , se afla intr-un dezacord puternic in privinta pretentiilor asupra resurselor de hidrocarburi din regiune, avand opinii diferite referitoare la suprafata platourilor continentale in ape unde se afla insule grecesti.Tensiunile s-au amplificat atunci cand Ankara a trimis luni o nava de explorare intr-o zona disputata din Mediterana, insotita de nave de razboi , la cateva zile dupa ce Grecia a semnat un acord maritim cu Egiptul."In pofida acestor lucruri, dorim sa credem ca bunul simt va prevala. Atat in teren cat si la masa, respectam legislatia internationala, buna vecinatate si dialogul. Dorim sa ajungem la solutii politice, prin mijloace panice, in conformitate cu legile internationale ", a declarat ministrul turc al Apararii, Hulsi Akar.Premierul elen Kiriakos Mitsotakis a spus ca tara sa vrea sa construiasca poduri cu vecinii sai si spera ca discutiile cu Turcia pot fi reluate. El a adaugat insa ca "dialogul devine irelevant intr-un climat de tensiune".Hakar a spus ca Turcia va continua "sa isi apere drepturile, legaturile si interesele" in apele costiere."Trebuie sa se stie ca marile noastre sunt tara noastra albastra. Fiecare picatura este valoroasa", a subliniat ministrul turc.Turcia afirma ca are cel mai lung tarm din estul Mediteranei, dar ca este este limitata la o fasie ingusta de ape din cauza extinderii platoului continental al Greciei, pe baza prezentei unor numeroase insule grecesti in apropierea tarmului sau.Akar a dat ca exemplu insula elena Kastellorizo, la circa doi kilometri de coasta sudica a Turciei si la 570 de kilometri de Grecia continentala, ca sursa principala de frustrare."Grecia cere 40.000 de kilometri patrati de jurisdictie maritima din cauza insulei Meis (Kastellorizo)...nu poate fi reconciliata cu orice logica", a explicat Akar.Pretentia Greciei asupra apelor din jurul Kastellorizo se bazeaza pe o conventie maritima a ONU sustinuta de multe tari, dar nu si de Turcia.Ankara a anuntat ca va emite noi licente de explorare si forare in estul Mediteranei, in timp ce ministrul grec de Externe Nikos Dendias a cerut Turciei sa "elibereze imediat platoul continental elen"."Nu vom fi niciodata cei care vor escalada situatia. Cu toate acestea, retinerea este numai un aspect al puterii noastre. Nu vom lasa fara raspuns nicio provocare", a subliniat Mitsotakis.Ministrii de Externe din Uniunea Europeana vor discuta problema vineri, in cadrul unei teleconferinte de urgenta, la solicitarea guvernului elen. Ministrul elen de Externe se va intalni vineri, la Viena, cu omologul sau american Mike Pompeo, pentru a discuta despre acest conflict.