Turcia trimite o nava de explorare in Mediterana de Est. Decizia ar putea genera noi tensiuni in relatia cu Grecia

Oruc Reis va desfasura activitati in zona, inclusiv la sud de insula greaca Kastellorizo, conform mesajului transmis de sistemul de avertizare maritima NAVTEX.Atena si Ankara au cunoscut o luna de mari tensiuni dupa desfasurarea de catre Turcia , din 10 august pana la mijlocul lunii septembrie, a acestui vas escortat de nave de razboi pentru a efectua explorari in largul insulei elene, la 2 km de coasta Turciei, o zona cu potential ridicat de zacaminte de gaze naturale.Grecia revendica controlul asupra apelor ce inconjoara insula Kastellorizo, pretentie respinsa de Turcia, care insista ca are drepturi mai extinse datorita litoralului sau mai lung.Ankara si-a desfasurat actiunile in Mediterana de Est ignorand apelurile repetate din partea Uniunii Europene si ale Atenei care i-au cerut sa inceteze.Navei Oruc Reis i se va alatura in urmatoarea misiune de "sondaj seismic" alte doua nave, Ataman si Cengiz Han, potrivit NAVTEX.Schimburile bilaterale la cel mai inalt nivel de la inceputul tensiunilor au avut loc saptamana trecuta, cand ministrii de externe ai Turciei si Greciei s-au intalnit in marja unui forum de securitate desfasurat la Bratislava.In cadrul unui summit desfasurat la inceputul acestei luni, UE a amenintat Ankara cu sanctiuni daca Turcia nu va opri activitatile de explorare in apele revendicate de Cipru si Grecia. Turcia a descris aceasta amenintare ca fiind "neconstructiva", dar cea mai recenta decizie a Ankarei va face sa creasca din nou tensiunile in relatia dintre Ankara si Bruxelles.Ministrul german de externe Heiko Maas urmeaza sa efectueze miercuri o vizita la Ankara, potrivit presei de stat turcesti TRT, in cadrul careia problematica Mediteranei de Est va ocupa un loc central.