Turcia a blocat in aer timp de 20 de minute un avion ce il transporta pe ministrul grec de externe

Turcia a negat acuzatia, spunand ca avionul a plecat din Irak fara un plan de zbor, dar a fost lasat sa treaca odata ce l-a prezentat.Tensiunile intre cei doi aliati in cadrul NATO generate de diferendul legat de frontierele maritime in estul Mediteranei au sporit pe fondul revendicarilor formulate de fiecare parte cu privire la zone marine considerate a fi bogate in gaze naturale."Este o alta provocare din seria de provocari din partea Turciei", a spus purtatorul de cuvant al guvernului elen, Stelios Petsas. "Sper ca incidentul nu se va mai repeta in viitor", a adaugat el, indicand ca Ministerul de Externe al Greciei a sesizat autoritatile turce.Purtatorul de cuvant al Ministerului turc de Externe, Hami Aksoy, a respins alegatia potrivit careia avionul care il transporta pe ministrul grec de externe Nikos Dendias ar fi fost deliberat blocat la granita."Avionul in cauza a decolat din Irak fara sa prezinte un plan de zbor. Cand avionul a intrat in spatiul nostru aerian, i-a fost solicitat de urgenta un plan de zbor de la autoritatile irakiene, iar zborul a fost efectuat in conditii de siguranta dupa primirea planului", a spus reprezentantul diplomatiei turce.El a declarat ca Turcia a acordat Greciei permisiunea ca avionul ministrului sau de externe sa survoleze spatiul aerian turcesc in drum spre Irak la 14 octombrie. Dupa ce acel avion a suferit o defectiune in Irak, Grecia a trimis un al doilea avion caruia de asemenea i s-a permis sa traverseze spatiul aerian al Turciei "cu acelasi numar al autorizatiei de survol fara nicio intarziere", spune Aksoy.Potrivit canalului ERT al televiziunii elene, care avea propriul corespondent la bordul avionului guvernamental, Atena a primit dinainte autorizatia de survol a spatiului aerian turc. Cu toate acestea, cand avionul a ajuns la frontiera venind de la Bagdad, autoritatile turcesti au refuzat sa-l lase sa treaca, iar avionul executivului elen a trebuit sa zboare in cerc la nord de Mosul (Irak) timp de aproximativ 20 de minute, pana la rezolvarea problemei la nivel diplomatic.