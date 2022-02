Turcia a doborat o drona straina, in spatiul sau aerian - SUA afirma ca apartine Rusiei

Avioanele turce de razboi au doborat o drona neidentificata ce intrase in spatiul aerian al tarii, in apropiere de granita cu Siria, vineri.

Un oficial american a aratat ca Washingtonul crede ca este vorba despre o drona a Rusiei, scrie France24.

Incidentul subliniaza riscurile cu care se confrunta Turcia, membru NATO, in conditiile in care avioanele siriene, ruse si ale coalitiei conduse de SUA efectueaza bombardamente aeriene in Siria, atat de aproape de granitele sale, scrie sursa citata.

Armata turca a anuntat ca avioanele sale au doborat drona dupa ce a patruns trei kilometri in interiorul spatiului sau aerian si dupa trei avertismente.

Ce face Turcia dupa ce rusii i-au invadat de trei ori spatiul aerian: Dojeneste ambasadorul

Un oficial american a aratat pentru Reuters ca Washingtonul crede ca drona este de origine ruseasca, insa se fac deocamdata verificari.

Avioanele Rusiei au incalcat de doua ori spatiul aerian al Turciei luna aceasta, spre protestul Ankarei, care a avertizat ca va deschide focul daca se repeta aceste incursiuni.

A.I.

