Turcia a fost criticata din toate partile la ministeriala NATO, iar SUA au dat tonul

Surpriza a venit din partea secretarului de stat american Mike Pompeo, care a denuntat "incalcarile" regulilor Aliantei si "politica faptului implinit" practicata de Ankara in mai multe crize regionale.La ultima sa reuniune NATO, Pompeo a cerut Turciei "sa revina la un comportament de aliat", a relatat un participant. "Interventia sa a fost foarte scurta, dar foarte clara", a precizat un altul.Secretarul de stat american a denuntat "cadoul" facut de Ankara Rusiei prin cumpararea sistemului de aparare antiracheta mobil S400 care "nu este interoperabil cu sistemele NATO".El a deplans, de asemenea, "luarea drept ostatice" a planurilor de aparare si a parteneriatelor dorite de NATO, o atitudine care "slabeste coeziunea Aliantei".Actiunile turce au fost denuntate in cadrul unui summit de la Londra din 2019 de catre seful statului francez Emmanuel Macron , insa presedintele Donald Trump l-a protejat si l-a aparat pe presedintele Recep Tayyip Erdogan.Secretarul de stat american a declarat ca actiunile Turciei sunt "foarte agresive" cu prilejul intalnirii sale cu presedintele francez de la 16 noiembrie, de la Paris.Insa un comunicat privind interventia sa dat publicitatii miercuri de serviciile sale nu a facut nicio mentiune privind criticile sale la adresa Ankarei. Contactat de AFP, un purtator de cuvant american a refuzat sa dezminta sau sa confirme declaratiile din timpul reuniunii cu usile inchise.Ministrul turc al afacerilor externe, Mevlut Cavusoglu, in mod vizibil "nu se afla in largul lui", a marturisit unul dintre participanti.Severitatea interventiei lui Mike Pompeo din cadrul videoconferintei i-a "dezinhibat" si pe ceilalti participanti si pentru prima data Ankarei i s-au adus acuzatii in toata regula, noteaza France Presse."Turcia este in sfarsit perceputa ca o problema pentru Alianta, ceea ce pana in prezent se nega, si va trebui sa fie rezolvata", a comentat un responsabil al Aliantei.Seful diplomatiei din Luxemburg, Jean Asselborn, si-a exprimat "regretul ca un stat aliat, ca Turcia, a fost direct implicata in conflictul din Nagorno-Karabah, facilitand implicarea mercenarilor din Siria "."Am insistat asupra pozitiilor noastre privind Nagorno-Karabah, Mediterana de Est, Libia si interventia ilegala impotriva navei noastre", a postat ministrul turc pe contul sau de Twitter O fregata a marinei germane angajate in misiunea europeana Irini a oprit pe 20 noiembrie o nava turca suspectata ca incalca embargoul asupra armelor in Libia decretat de ONU Mai multe delegatii au apreciat ca a venit momentul ca actiunile Turciei sa fie sanctionate.SUA au aprobat masuri economice impotriva Ankarei dupa achizitionarea sistemului de aparare rus. Blocate de Donald Trump, ele ar urma sa intre in vigoare automat odata cu venirea administratiei presedintelui Joe Biden Canada a suspendat exporturile de componente electronice utilizate de drona de lupta turca TB2, utilizata pentru sustinerea fortelor din Azerbaidjan in timpul conflictului din Nagorno-Karabah.Europenii trebuie sa decida in cadrul summitului de la 10 decembrie daca se impun noi masuri pentru a taxa comportamentul Ankarei in Mediterana de Est si incalcarile embargoului ONU privind livrarile de arme in Libia.Comisia Europeana a pregatit un set de optiuni incluzand in special sanctiuni economice sectoriale, gata sa fie utilizat.Este necesara insa unanimitatea pentru adoptarea de sanctiuni si Germania le-a blocat pana acum, in speranta ca poate ajunge la un acord pentru "dezvoltarea unei relatii cu adevarat constructive cu Turcia"."Vor exista decizii in cadrul summitului, dar amploarea lor nu a fost inca decisa", au dat asigurari AFP mai multi responsabili europeni. "Va trebui sa vedem ce pozitii vor adopta Germania si Polonia ", a explicat un ministru.CITESTE SI: