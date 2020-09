Turcia a ordonat vineri arestarea a 82 de oameni, inclusiv opozanti politici kurzi, in legatura cu proteste care au avut loc in 2014

In octombrie 2014, protestatarii au inundat strazile din sud-estul Turciei preponderent kurd, acuzand armata turca de lipsa de actiune, in timp ce gruparea Stat Islamic a asediat la vedere orasul Kobani, peste granita cu Siria/ Protestele au dus la moartea a 37 de oameni.Autoritatile turce acuza Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), care a luptat pentru o mai mare autonomie in sud-estul Turciei inca din 1984, ca a incitat populatia la demonstratii.De asemenea, Partidul Popular Democrat (HDP) pro-kurd este acuzat de legaturi cu PKK si de sprijinirea protestelor. HDP, al treilea mare partid, neaga legaturile cu terorismul.Fostii lideri ai HDP Selahattin Demirtas si Figen Yuksekdag sunt in inchisoare din 2016, sub acuzatii legate de protestele de la Kobani.Intr-un comunicat de vineri, biroul de investigatii al procuraturii din Ankara a anuntat ca au fost emise mandate de arestare pentru "mai multe apeluri facute pentru a invita populatia in strada si a efectua acte de terorism ".Printre cei retinuti vineri se numara primarul provinciei Kars din nord-est, Ayhan Bilgen, si fostul parlamentar Sirri Sureyya Onder, ambii personalitati importante ale HDP, precum si unii lideri ai partidului.Mithat Sancar, actualul co-lider al partidului, a declarat ca Partidul AK al presedintelui Tayyip Erdogan "vrea sa intimideze opozitia si sa raspandeasca frica in randul publicului prin reducerea la tacere a HDP".El a spus ca propriile solicitari ale HDP pentru investigarea protestelor Kobani au fost respinse.De la alegerile locale din 2019, Ankara a inlaturat zeci de primari apartinand HDP, acuzandu-i de legaturi cu terorismul si a numit in locul lor administratori. Doi parlamentari HDP au fost exclusi din parlament de la alegerile din 2018, dupa ce au fost condamnati pentru acuzatii de terorism.Alti unsprezece au fost exclusi in mandatul anterior.Procuratura din Ankara pregateste acum proceduri impotriva altor sapte parlamentari HDP care ar putea duce la ridicarea imunitatii lor pentru a permite punerea lor sub acuzatie, a informat agentia de stiri Anadolu.PKK este desemnat ca grup terorist de Turcia, Statele Unite si Uniunea Europeana.