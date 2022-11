Turcia a tras asupra unor trupe americane din Siria: "Nu a fost o greseala"

Pentagonul a confirmat vineri ca trupele americane aflate in nordul Siriei "au intrat sub focul artileriei turce" si a solicitat Ankarei sa-si sisteze toate operatiunile care ar putea forta fortele SUA sa intreprinda "imediat actiuni defensive".

"Trupele americane din vecinatatea (localitatii siriene) Kobani au intrat sub foc de artilerie dinspre pozitiile turcesti, in jurul orei locale 21, pe data de 11 octombrie", a declarat un purtator de cuvant al Pentagonului, care a precizat ca "explozia s-a produs la cateva sute de metri de o locatie din afara zonei Mecanismului de Securitate si intr-o zona despre care turci cunosteau ca aici sunt prezente forte americane".

Informatiile prezentate de Pentagon contrazic versiunea comunicata de Ministerul Apararii din Turcia, care a negat ca fortele sale ar fi tras asupra trupelor americane din Siria, in schimb, afirmand ca artileria turca a vizat militantii kurzi aflati in apropiere.

Ankara a precizat ca au fost luate "toate masurile de precautie inainte de deschiderea focului, pentru a preveni orice vatamare a bazei americane".

Cu toate acestea, fortele turce "au incetat focul la primirea informatiilor din partea SUA", au adaugat autoritatile militare din Turcia.

La randul sau, Brett McGurk, fost trimis special american pentru Coalitia Globala anti Statul Islamic, spune, intr-un mesaj pe Twitter, ca armata turca stie toate coordonatele precise ale trupelor americane, si ca acest atac "nu a fost o greseala".

Turkish forces have fired on a declared U.S. military outpost in northern Syria. Turkey knows all of our locations down to the precise grid coordinate as confirmed by SECDEF and CJCS only two hours ago. This was not a mistake.