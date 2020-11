Turcia acuza Grecia ca incalca tratatele in Marea Egee

Marina turca a emis avertismentul ca reactie la anuntul Greciei privind manevre aeronavale planificate miercuri in aceasta mare, scena unei vechi dispute intre Ankara si Atena, doi vecini cu relatii tensionate.In trei mesaje publicate pe sistemul maritim de alerta NAVTEX, marina turca sustine ca zonele in care Grecia intentioneaza sa-si desfasoare manevrele se extind in partile revendicate anterior de Ankara pentru a-si desfasura propriile exercitii de tragere.Marina turca a acuzat de asemenea Grecia ca a incalcat, prin anuntul manevrelor sale, "statutul demilitarizat" a sase insule, dintre care Chios, Samos si Limnos, invocand tratatele de la Lausanne din 1923 si Paris din 1947.Aceste declaratii risca sa trezeasca furia Atenei, care acuza regulat Ankara de provocari in Marea Egee si in Mediterana de Est, noteaza AFP.Tensiunile au continuat sa se agraveze in ultimele luni, in special asupra unor dispute privind impartirea imenselor resurse de gaze din estul Mediteranei, unde Grecia acuza Turcia ca desfasoara prospectiuni in apele sale.Navele de cercetare turcesti si-au intensificat explorarile in ultimele luni, ignorand avertismentele Uniunii Europene care acuza Ankara de activitati ilegale.Turcia si Grecia, doi membri ai NATO , se acuza in mod regulat de diferite incalcari in Marea Egee. Disputele lor teritoriale le-au condus in pragul razboiului in 1996.CITESTE SI: