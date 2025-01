Turcia anunta actiuni dupa atentatul de sambata: "Nimic nu va ramane fara raspuns"

Autoritatile turce au avertizat ca atentatele de sambata, de la granita cu Siria, in urma carora 46 de oameni au fost ucisi, nu vor ramane fara raspuns, urmand a fi luate masurile necesare pentru a proteja tara.

Doua masini capcana au explodat, sambata, provocand moartea a 46 de persoane si ranirea altor peste 100, intr-un oras de la granita cu Siria.

In semn de raspuns, ministrul de Externe Ahemt Davutoglu a promis ca ii va prinde pe cei aflati in spatele atacului din Reyhanli, in care locuiesc multi refugiati sirieni.

"Nimic nu va ramane fara raspuns", a spus ministrul, citat de BBC.

In cadrul unei vizite intreprinse la Berlin, Davutoglu a spus ca "nu este o coincidenta" ca exploziile au avut loc pe masura ce eforturile diplomatice de a rezolva criza din Siria se intensifica.

Turcia, membru al NATO, a transmis ca suspecteaza implicarea agentiilor de informatii siriene in acest incident, insa Siria a negat orice responsabilitate.

In acelasi timp, vicepremierul Besir Atalay a spus ca banuieste ca atacatorii provin din Turcia, insa cu legaturi cu agentiile de informatii siriene.

Intre timp, ministrul Informatiilor din Siria, Omran al Zoubi, a negat orice responsabilitate a tarii sale in explozia celor doua masini capcana, in cadrul unei conferinte de presa sustinute duminica, afirmand ca tara sa "nu a comis si nu ar comite niciodata un asemenea act deoarece valorile noastre nu ar permite-o".

Noua persoane au fost arestate in legatura cu atacurile de duminica, toate de nationalitate turca.

Turcia este un sustinator puternic al opozitiei in razboiul civil din Siria, dar si un critic vocal al guvernarii presedintelui Bashar al Assad.

ONU si NATO au condamnat atentatele si si-au exprimat sustinerea pentru Ankara.

