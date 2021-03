Turcia anunta ca va primi turisti nevaccinati in sezonul estival: "Nu vom solicita pasapoarte de vaccinare"

"Ii asteptam cu bratele deschise pe turistii britanici. Colaboram cu autoritatile britanice pentru a asigura ca sunt aplicate procedurile necesare", a declarat Mehmet Ersoy, ministrul turc al Turismului, potrivit postului ITV.Dupa 15 aprilie, autoritatile vor stabili daca turistii straini vor mai trebui sa prezinte rezultat negativ la teste anti-Covid-19 la frontiera Turciei."Noi nu vom solicita pasapoarte de vaccinare din partea turistilor internationali care vin la noi in tara", a precizat Mehmet Ersoy.Dupa 15 aprilie, autoritatile turce vor stabili daca turistii straini vor mai trebui sa prezinte rezultat negativ la teste anti-Covid-19 la frontiera Turciei. "Noi avem proceduri vamale de nivel mondial, care asigura ca riscul transmiterii virusului va fi redus in timpul calatoriilor in Turcia", a subliniat Mehmet Ersoy.