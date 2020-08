Turcia: Ceremoniile in interior vor fi restrictionate la Istanbul in contextul cresterii contaminarilor cu noul coronavirus

Incepand de luni, in Istanbul va fi interzisa organizarea in interior a nuntilor, a petrecerilor de logodna si a ceremoniilor de circumcizie.De asemenea, copiii si persoanele cu varsta de peste 60 de ani nu vor mai putea participa la ceremoniile organizate in aer liber.Restrictiile au fost date publicitatii cu cateva ore inainte ca ministrul sanatatii, Fahrettin Koca, sa anunte diagnosticarea a 1.549 de cazuri de contaminare cu noul coronavirusin Turcia , un record zilnic dupa cel inregistrat la mijlocul lunii iunie. Bilantul deceselor este de 39 de persoane, cel mai ridicat de la mijlocul lunii mai, conform sursei citate."Numarul pacientilor in stare grava continua sa creasca", a scris pe Twitter Koca. "Nu putem fi relaxati in privinta respectarii masurilor" destinate stoparii focarului, a precizat el.