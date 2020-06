Turcia efectueaza atacuri aeriene asupra unor baze rebele kurde turce apartinand PKK in trei localitati din nordul Irakului

#IRAQ - Massive Turkish F-16s airstrikes hit Kurdish PKK forces on Mount Sinjar, Northern part of the country. Heavy casualties were reported. #Turkey pic.twitter.com/PXFyNiWr9e - Ayesha (@Ayesha_1102) June 15, 2020

Ziare.

com

"Operatiunea Gheara de Vultur a inceput. Avioanele noastre zdrobesc cavernele teroristilor", a anuntat pe Twitter ministerul.Potrivit ministerului, aceste raiduri au vizat baze aparsinand Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK) la Kandil, Sinjar si Hakurk, localitati situate in nordul Irakului.PKK, care poatra o lupta armata impotriva statului turc din 1984, este considerat drept o organizatie terorista de catre Ankara si aliatii sai occidentaii.Partidul dispune de baze in spatele liniei frontului, in nordul Irakului.Armata turca efectueaza cu regularitate atacuri aeriene impotriva rebelilor turci atat in sud-estul Turciei, o regiune cu populatie majoritar kurda, cat si in nordul Irakului.