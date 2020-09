Turcia: Erdogan cere ca avocatii acuzati de legaturi cu terorismul sa fie exclusi din profesie

Avocata Ebru Timtik a murit intr-un spital din Istanbul dupa 238 de zile de greva a foamei, in urma condamnarii sale anul trecut la 13 ani de detentie pentru presupusa apartenenta la o organizatie terorista.Ebru Timtik era membra a Asociatiei Avocatilor Contemporani (CHD), un grup de stanga acuzat de legaturi stranse cu Partidul-Front Revolutionar de Eliberare a Poporului (DHKP-C), o organizatie marxista scoasa in afara legii.'Ar trebui sa discutam daca metode precum datul afara din profesie ar trebui introduse in cazul avocatilor', le-a spus Erdogan judecatorilor si procurorilor prezenti la o ceremonie la Ankara.La fel cum hotii nu ar trebui chemati sa apere spargatori, 'un avocat care apara teroristi nu ar trebui sa fie un terorist', a adaugat el.Erdogan a criticat Asociatia Baroului din Istanbul pentru ca 'sprijina terorismul', citand solidaritatea acesteia cu Ebru Timtik.Vineri, in fata sediului asociatiei a avut loc o ceremonie de comemorare, pe fatada cladirii fiind expusa o fotografie a lui Timtik.Potrivit lui Erdogan, ceremonia a aratat lipsa de respect fata de memoria procurorului Mehmet Selim Kiraz, asasinat in 2015 intr-un tribunal din Istanbul, crima revendicata de DHKP-C.Erdogan a aparat o lege controversata adoptata in iulie, care modifica organizarea barourilor si le reduce puterea, prin faptul ca in fiecare provincie vor putea fi infiintate mai multe astfel de asociatii profesionale, in loc de una singura.'Este foarte dureros ca barourile, care ar trebui sa fie institutii ale justitiei, s-au transformat in curtea din spate a organizatiilor teroriste', a mai spus Erdogan, potrivit caruia vor fi luate masuri suplimentare pentru reformarea barourilor.Uniunea Europeana si-a declarat profunda tristete fata de decesul lui Ebru Timtik, amintind ca avocata a fost cel de-al patrulea detinut turc mort in acest an in urma unei greve a foamei.'Rezultatul tragic al luptei lor pentru un proces corect ilustreaza in mod dureros necesitatea urgenta ca autoritatile turce sa abordeze in mod credibil situatia drepturilor omului in tara', a subliniat UE.Organizatii internationale pentru drepturile omului cerusera eliberarea lui Timtik si a colegului sau Aytac Unsal, aflat si el in greva foamei din februarie.