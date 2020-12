Turcia, gata sa procure vaccinul rusesc anti-COVID-19 daca acesta corespunde criteriilor Ankarei

Site-ul de informare Haberturk l-a citat anterior pe ministrul Koca spunand ca Turcia exclude achizitionarea vaccinului rusesc, deoarece acesta nu ar indeplini conditiile de "bune practici de laborator". El nu a spus la ce vaccin rus se refera, dar Turcia desfasoara Faza III pentru "Sputnik-V".Intrebat despre achizitiile de vaccin, in cadrul unei conferinte de presa la finalul unei reuniuni a echipei stiintifice a guvernului, Koca a declarat ca Turcia asteapta sa primeasca livrari de la compania chineza Sinovac Biotech Ltd in urmatoarele zile. Ministrul turc a mai spus ca sunt in curs discutii pentru achizitionarea si altor vaccinuri daca va fi necesar.