Turcia isi extinde operatiunile de explorare a zacamintelor gazeifere din estul Mediteranei. Aviatia greaca, in alerta din cauza unor submarine turcesti

Intr-o notificare maritima (Navtex) emisa in noaptea de sambata spre duminica, Marina Turca anunta ca nava de foraj Yavuz, desfasurata in largul Ciprului de mai multe luni, va efectua explorari in sud-vestul insulei in perioada 18 august - 15 septembrie, informeaza AFP."Recomandam cu fermitate sa se evite deplasarile in zona de cautari", a avertizat Marina Turca in mesajul sau. Saptamana trecuta, Marina Turca a trimis nava de cercetari seismice Oruc Reis, escortata de vase de razboi , intr-o zona revendicata de Grecia, ceea ce a starnit furie la Atena si ingrijorari la Bruxelles. Oruc Reis opereaza intre Cipru si insula greaca Creta.Pe langa nave de cercetari si nave de razboi, Turcia a mobilizat in regiune si sumbarine. Potrivit partii elene, un submarin turc a fost reperat in apele sale teritoriale, la doar 45 de kilometri de Atena. Un alt sumbarin turc a fost detectat in apropiere de Rodos. Ca urmare a acestor incidente, aviatia greaca a intrat in stare de alerta, dupa cum relateaza site-ul ArmyVoice. In acest context de tensiuni, ministrii de Externe din Uniunea Europeana si-au declarat vineri solidaritatea cu Grecia si au facut apel la dezescaladare.La randul sau, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan s-a declarat sambata dispus la dialog, dar a subliniat ca nu va da inapoi "in fata sanctiunilor si amenintarilor". Intr-o noua demonstratie de forta, Ministerul turc al Apararii a publicat duminica fotografii cu manevre navale in Mediterana de Est. Imaginile arata vase de razboi escortand o alta nava de cercetari seismice, Barbaros Hayrettin Pasa.Aflata la randul ei in relatii tensionate cu Turcia, Franta a decis sa-si creasca prezenta militara in estul Mediteranei in cooperare cu partenerii europeni, in special Grecia.