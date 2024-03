Turcia isi retrage ambasadorul din Israel

Turcia a anuntat, vineri, ca isi micsoreaza legaturile militare si diplomatice cu Israelul si expulzeaza ambasadorul acestui stat, in semn de nemultumire fata de refuzul Israelului de a-si cere scuze pentru un raid de comando anul trecut, pe un vas umanitar cu destinatia Gaza, in cursul caruia au fost ucisi noua turci.

Ministrul turc de Externe, Ahmet Davutoglu, a spus ca Turcia isi va reduce reprezentarea diplomatica in Israel pana la nivelul de secretar doi - unul din gradele diplomatice mici - si a ordonat ambasadorului israelian, Gaby Levy, sa paraseasca Turcia pana miercuri, scrie New York Times.

Davutoglu a mai spus ca Turcia suspenda toate intelegerile militare cu Israelul, intrucat "e timpul sa plateasca pretul" pentru ca nu vrea sa-si ceara scuze. Davutoglu a precizat ca relatiile vor reveni la normal de indata ce Israelul isi cere scuze.

"Scopul nostru nu este sa facem rau prieteniei noastre ci sa intoarcem aceasta prietenie pe calea cea buna", a mai spus Davutoglu.

Turcia, odinioara aliatul Israelului in lumea musulmana, s-a indepartat de Ierusalim dupa raidul din 2010. Atunci, o flotila turca incerca sa duca ajutoare umanitare in Fasia Gaza, und eIsraelul a instituit o blocada. Noua eprsoane au fost ucise. Raportul Onu cu privire la raidul israelian, facut public vineri, releva ca blocada israeliana este legala si potrivita, insa felul in care un comando israelian a descins pe vapoarele cu ajutoare umanitare, a fost "excesiv si nerezonabil".

Deocamdata, Ierusalimul nu a reactionat la actiunile Anakrei.

Ads