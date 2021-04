Cum a ajuns Turcia sa nu mai aiba piloti pentru avioanele de lupta. Regimul lui Erdogan e direct raspunzator

Aviatia militara a Turciei e alcatuita in totalitate din aeronave F-16 si avioane vechi F-4 Phantom II. Iar Fortele Aeriene par sa fie calcaiul lui Ahile pentru Armata Turciei, noteaza Defense Romania. Turcia ar fi trebuit sa beneficieze 100 de avioane noi F-35, insa contractul pentru livrarea acestora a fost denuntat de partea americana dupa ce Akara a refuzat sa renunte la achizitionarea sistemelor rusesti S-400.Insa problema principala nu o reprezinta atat incetarea contractului pentru livrarea noilor avioane. Defense Romania citeaza revista americana National Interest, care a scris ca sute de piloti militari turci au cazut in dizgratia regimului Erdogan si au fost trimisi in inchisoare dupa puciul din data de 15 spre 16 iulie 2016.Atunci, mai multi generali turci au incercat sa dea o lovitura de stat impotriva presedintelui autoritar Recep Tayyip Erdogan, insa au esuat. Puciul a esuat, iar presedintele turc s-a razbunat cumplit . Au urmat zeci de mii de arestari si sute de mii de concedieri, iar peste 60.000 de persoane.Potrivit sursei citate, peste 300 de piloti turci de F-16 au fost demisi de catre regimul lui Erdogan, iar altii au fost inchisi. Asa s-a ajuns in situatia in care Turcia nu mare are suficienti piloti militari cu experienta, iar Fortele Aeriene reprezinta marea vulnerabilitate a armatei turce.