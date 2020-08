Turcia: O avocata inchisa a murit la spital in urma unei greve a foamei impotriva condamnarii sale

Our lawyer Ebru Timtik, on death fast for 238 days with the demand for a fair trial, has died! pic.twitter.com/nHARODYljr - People's Law Office - International (@PLO_int) August 27, 2020

A ceremony is held for #EbruTimtik in front of the Istanbul Bar Association. Ebru Timtik is Immortal! pic.twitter.com/EkiDJxO1fW - People's Law Office - International (@PLO_int) August 28, 2020

Ebru Timtik "a cazut martira" in urma grevei foamei pentru "un proces corect", a scris pe Twitter firma sa de avocatura (People's Law Office).Cabinetul a cerut o intalnire de solidaritate pentru vineri in fata Baroului de la Istanbul, inainte inmormantarii lui Ebru Timtik.Grupuri locale si internationale de aparare a drepturilor omului au cerut eliberarea avocatei si a colegului sau Aytac Unsal, care este de asemenea in greva foamei din februarie, spunand ca amandoi sunt in stare grava.Transferati de la inchisoare in spital pentru tratament, Ebru Timtik si Aytac Unsal protestau impotriva sentintelor de condamnare la detentie pe care le-au primit in urma unor acuzatii de apartenenta la o organizatie terorista.O instanta din Istanbul i-a condamnat in 2019 pe Unsal la peste 10 ani de inchisoare si pe Timtik la peste 13 ani de inchisoare pentru presupuse legaturi cu Partidul-Front de Eliberare Revolutionara Populara (DHKP-C, de extrema-stanga), care este desemnat drept organizatie terorista in Turcia In aprilie si mai, doi membri ai unei trupe folk de stanga au murit in locuinta lor dupa o lunga perioada de greva a foamei in inchisoare ca protest impotriva represiunilor guvernului. Ei au fost de asemenea acuzati de legaturi cu DHKP-C.