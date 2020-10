Cutremurul din Turcia: o mama si cei trei copii ai ei au supravietuit 18 ore sub daramaturi

Eforturile au continuat pentru salvarea unui al patrulea copil, potrivit imaginilor transmise de televiziuni.Cel putin 20 de cladiri s-au prabusit in urma seismului produs in orasul Izmir, unde s-au desfasurat operatiunile de salvare. Ministrul turc al mediului, Murat Kurum, a declarat ca aproximativ 100 de persoane au fost salvate pana in prezent.Autoritatile din Izmir au declarat ca seismul a provocat moartea a 25 de persoane in zona de coasta din vestul Turciei, in timp ce doi adolescenti - un baiat si o fata - au murit pe insula greaca Samos dupa ce un zid s-a prabusit peste ei.Seismul a fost resimtit atat in insulele grecesti din Marea Egee, cat si in orasele turcesti din apropiere, inclusiv cel mai mare oras din Turcia , Istanbul, la aproximativ 540 de kilometri spre nord, a anuntat canalul TRT.Peste 800 de persoane au fost ranite in Turcia, iar in zona s-au produs aproximativ 520 de replici, a anuntat Autoritatea nationala de gestionare a dezastrelor AFAD.Operatiunile de cautare si salvare au fost finalizate in opt cladiri din Izmir si continua in alte noua, au afirmat oficiali locali.Cu o populatie de peste 4,3 milioane de locuitori, Izmir este al treilea oras ca marime din Turcia dupa Istanbul si Ankara.