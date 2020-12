Cresc tensiunile intre SUA si Turcia. Mai multe partide parlamentare din Turcia au condamnat intr-o declaratie sanctiunile impuse de Statele Unite

Luni, Washingtonul a impus sanctiuni care au vizat Presedintia Industriilor de Aparare din Turcia (SSB), pe presedintele acesteia si alti trei angajati, decizie calificata de Ankara drept o "greseala grava".Intr-o declaratie comuna, patru dintre cele cinci partide politice importante din parlamentul Turciei au afirmat ca relatiile cu SUA ar trebui sa se bazeze pe respect reciproc si ca sanctiunile "nu sunt in conformitate cu spiritul aliantei"."Facem apel la Statele Unite sa revina imediat asupra acestei greseli grave", se mentioneaza in declaratia in care se mai subliniaza faptul ca Turcia nu va "intoarce spatele in fata amenintarilor sau a sanctiunilor".Principalul partid de opozitie, Partidul Popular Republican (CHP), si Partidul Iyi, ambele formatiuni rivali aprigi ai partidului de guvernamant AKP al presedintelui Tayyip Erdogan, au semnat declaratia, asa cum au facut-o si AKP si aliatii sai nationalisti din MHP.Formatiunea pro-kurda HDP, al doilea cel mai mare partid de opozitie, nu a semnat declaratia.Washingtonul considera ca S-400, sistemul achizitionat de Ankara la mijlocul anului 2019, reprezinta o amenintare pentru avioanele de lupta F-35 si pentru sistemele de aparare ale NATO . Turcia sustine insa ca acesta nu va fi integrat in sistemul Aliantei Nord-Atlantice si prin urmare nu prezinta niciun pericol.