Turcia prelungeste masurile restrictive pana la 4 ianuarie 2021. Persoanele peste 65 de ani si cele sub 20 de ani au doar trei ore pe zi in care pot iesi din case

De asemenea, "persoanele cu varsta de peste 65 de ani vor putea iesi din resedinte numai intre orele 10:00 si 13:00 in timpul zilei, iar persoanele sub 20 de ani (nascute incepand cu data de 01.01.2001) numai intre orele 13:00 si 16:00 in timpul zilei", mai transmite MAE."Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritatile turce au prelungit masurile deja adoptate in contextul pandemiei de COVID-19 si pentru perioada 31 decembrie 2020, ora 21:00, pana la data de 4 ianuarie 2021, ora 05:00. Astfel, Ministerul Afacerilor Externe reaminteste ca, potrivit masurilor adoptate anterior, circulatia persoanelor este restrictionata in zilele de sambata si duminica, anume de vineri, ora 21:00, pana luni, ora 05:00, pe tot teritoriul national, precum si in timpul saptamanii, de luni pana vineri, in intervalul orar 21:00-05:00. Persoanele cu varsta de peste 65 de ani vor putea iesi din resedinte numai intre orele 10:00 si 13:00 in timpul zilei, iar persoanele sub 20 de ani (nascute incepand cu data de 01.01.2001) numai intre orele 13:00 si 16:00 in timpul zilei. Aceasta masura nu se aplica cetatenilor straini aflati pe teritoriul Republicii Turcia in scop turistic. Totodata, cetatenii straini aflati in Turcia in alte scopuri decat cel turistic nu sunt exonerati de la obligativitatea respectarii restrictiilor mentionate anterior", arata MAE, intr-un comunicat de presa.De asemenea, pentru utilizarea mijloacelor de transport rutiere, aeriene, feroviare sau maritime de pe teritoriul Turciei, precum si accesul in spatiile de cazare (hoteluri, pensiuni etc.) si centre comerciale, este obligatorie detinerea unui cod de identificare unic, denumit HES Code."Acesta poate fi obtinut de cetatenii straini prin trimiterea unui mesaj SMS la numarul 2023 (disponibil doar in Turcia, iar, pentru a fi validat, mesajul trebuie sa fie transmis de la un numar din reteaua de telefonie mobila turca) cu textul " HES (spatiu) Cetatenia (spatiu) Seria pasaportului (spatiu) Anul nasterii (spatiu) Numele de familie" Exemplu SMS: "HES ROM 0555551112 1992 POPESCU". Codul HES poate fi obtinut si anterior sosirii in Turcia, prin intermediul aplicatiei mobile "Hayat Eve Sigar", disponibila in App Store si Google Play", precizeaza Ministerul de Externe.MAE aminteste ca cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Ankara si ale Consulatelor Generale ale Romaniei din Istanbul si Izmir: +903124477920; +902123583541; +902123580516; +902123583537; +902324650579, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Turcia (+90.534.363.18.82), Consulatul General al Romaniei la Istanbul (+90 533 5420695) si Consulatul General al Romaniei la Izmir (+90 530 4150077).MAE recomanda consultarea paginilor de Internet http://ankara.mae.ro, http://istanbul.mae.ro, http://izmir.mae.ro si www.mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta" (http://www.mae.ro/app_cs), care ofera informatii si sfaturi de calatorie.