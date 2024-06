Turcia: Proteste cu morti si raniti la Istanbul

O persoana a murit dupa ce a fost lovita de un glont tras in timpul ciocnirilor dintre politie si un grup de protestatari, joi la Istanbul. Alte cateva persoane au fost ranite. Unul dintre ranitii in stare grava a decedat la spital, potrivit unor rapoarte.

Persoana impuscata pe strada participase la o procesiune funerara si trecea prin zona unde politia a utilizat gaze lacrimogene impotriva unui grup de protestatari. Acestia s-au dispersat pe strazile adiacente. Politia a iesit din vehiculul in care se afla dupa ce acesta s-a aprins de la o sticla incendiara aruncata de protestatari si a deschis focul asupra acestora cu munitie de razboi, scrie Hurriyet.

Protestatarii manifestau dupa moartea unui adolescent aflat in coma timp de opt luni, dupa ce a fost ranit in timpul protestelor privind parcul Gezi de vara trecuta. Oamenii sunt nemultumiti si de felul in care autoritatile au tratat tragedia de la mina din Soma, de saptamana trecuta, unde au murit sute de persoane.

Guvernatorul Istanbulului a confirmat ca politia a utilizat arme in ciocnirile cu protestatarii si a facut apel la calm. Tot acesta a confirmat si moartea unui al doilea barbat, la spital, in urma ranilor.

Ciocnirile au continuat si in cursul noptii de joi. Protestatarii au aruncat cu dispozitive explozive improvizate in politisti. Deflagratiile s-au soldat cu ranirea a sase politisti si doi civili.