Test spectaculos pentru racheta turca anti-nava ATMACA. Turcii au scufundat in Marea Neagra o nava de lupta VIDEO

Mavi Vatanimizin Celik Kilici ATMACA Gemisavar Fuzemiz, bugun envantere girisi oncesi gerceklestirilen son test atisinda ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurmayi basardi. 🇹🇷



Turk Silahli Kuvvetlerimize ve Donanmamiza hayirli, ugurlu olsun. pic.twitter.com/XVPXhTGgTI - Recep Tayyip Erdogan (@RTErdogan) June 18, 2021

Nava TCG Isin fosta USS Safeguard a fost produsa in 1944. Turcia a preluat-o in anul 1979, iar in anul 1987 a fost modernizata dupa ce in urma unui eveniment naval a suferit o serie de avarii. In anul 2017 a fost scoasa din serviciu pentru ca zilele trecute sa ajunga pe fundul Marii Negre dupa ce a fost folosita ca tinta.O racheta ATMACA a lovit nava la tribord dupa ce a zburat la o altitudine cuprinsa intre 1 si 1,5 metri. Aceasta incercare a fost testul de calificare pentru aprobarea productiei in serie.Testul a fost anuntat de p resedintele turc Recep Tayyip Erdogan printr-un mesaj pe Twitter : "Sabia de otel, racheta noastra ATMACA, a lovit tinta - pentru prima oara o tinta reala - cu acuratete in cadrul ultimului test efectuat inainte de a intra in productia de serie."Racheta ATMACA a fost dezvoltata in cadrul Proiectului MILGEM - un program national de inzestrare militara, sustinut de industria de aparare a Turciei. ATMACA este primul sistem ASM (Subsonic Anti-ship Missile) dezvoltat indigen, si este destinat sa inlocuiasca racheta Boeing RGM-84 Harpoon aflata in serviciul fortelor navale ale Turciei.Racheta, produsa de compania turca de aparare Roketsan, are o raza de actiune de peste 200 de kilometri.Dezvoltarea rachetelor a inceput in septembrie 2012, dupa finalizarea unui contract de cercetare si dezvoltare demarat in 2009. Prima testare a rachetei ATMACA a avut loc in martie 2017.