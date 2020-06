Turcia ridica masurile de izolare impuse batranilor si a minorilor

Ziare.

Supuse unei izolari obligatorii. persoanele in varsta de peste 65 de ani - incepand de la 21 martie -, iar tinerii in varsta de pana la 18 ani - incepand de la 4 aprilie - sunt autorizati de-acum sa iasa din casa, a anuntat marti Erdogan.Persoanele in varsta pot iesi din locuinta intre orele locale 10.00 si 20.00 (si ora Romaniei), iar minorii este necesar sa fie insotiti de unul dintre parinti, a precizat presedintele turc.Erdogan a anuntat de asemenea o redeschidere a teatrelor si salilor de cinema - incepand de la 1 iulie -, cu respectarea regulilor de igiena. Turcia a ridicat la 1 iunie majoritatea restrictiilor impuse in lupta impotriva noului coronavirus, care s-a soldat cu peste 4.700 de morti si aproape 172.000 de contaminari.Bibliotecile, restaurantele si cresele au fost redeschise, iar deplasarile intre principalele orase din tara, interzise sau restranse de doua luni, sunt din nou autorizate.In mai, Turcia a autorizat redeschiderea centrelor comerciale si saloanelor de coafura.