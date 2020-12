Turcia sfideaza Uniunea Europeana si anunta ca nu-si va abandona interesele din Mediterana de Est

In cadrul unei summit organizat vineri la Bruxelles, liderii UE au convenit sa pregateasca sanctiuni individuale limitate vizand Turcia pentru conflictele generate de Ankara in relatia cu Grecia si Cipru pe subiectul explorarilor offshore. Discutii cu privire la masuri mai dure au fost amanate pana in martie anul viitor.Cancelarul german Angela Merkel a declarat dupa summit ca liderii UE intentioneaza sa discute despre exporturile de arme catre Turcia cu aliatii din NATO , in urma presiunilor exercitate de Grecia pentru a se impune Turciei un embargo in acest domeniu.Raspunzand intrebarilor din parlament ca parte a negocierilor privind bugetul anual, Cavusoglu a declarat:"Nici nu se pune problema sa ne abandonam drepturile si interesele in Mediterana de Est pentru ca ne vom confrunta cu sanctiuni sau UE ne va critica".Anterior in cursul zile de luni, presedintele Tayyip Erdogan s-a declarat suparat ca Statele Unite si UE continua procesele de sanctiuni impotriva Turciei, spunand ca Ankara se astepta ca UE "sa nu o sanctioneze, ci mai degraba sa isi indeplineasca promisiunea de aderare deplina (la UE)" a Turciei.CITESTE SI: