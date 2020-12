Turnul Atakule din Ankara, iluminat in culorile drapelului romanesc. MAE turc felicita Romania ''prietena'' si ''aliata''

"Felicitari cu ocazia Zilei Nationale a #Romaniei prietene si aliate", scrie MAE turc marti pe pagina sa de Facebook Complexul Atakule si Turnul Atakule, simbolul capitalei Ankara, vor fi "imbracate" romaneste pe 1 Decembrie, anunta Ambasada Romaniei in Turcia."Vino la 1 Decembrie 2020 sa vezi Complexul Atakule si Turnul Atakule, simbolul capitalei Ankara, imbracat romaneste!!! Atakule goes again Romanian!!! Pentru o perioada de 14 ore neintrerupte, Ambasada Romaniei in Republica Turcia va invita de Ziua Nationala a Romaniei sa urmariti un program de promovare a tarii noastre pe marile ecrane ale Complexului Atakule si Turnului Atakule din Ankara, marti, 1 Decembrie 2020, intre orele 8.00 si 22.00", a postat ambasada pe pagina sa de Facebook.