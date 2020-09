Un F-16 al Turciei a doborat un avion de vanatoare Su-25 al Armeniei

#Armenian Su-25 was shot down by a #Turkish F-16 that took off from the Ganja airbase in Azerbaijan. @ArmeniaMODTeam - Government of Armenia (@armgov) September 29, 2020

Conflictul din Nagorno-Karabah

Pilotul armean al aeronavei Su-25 a decedat, transmite publicatia RomanianDefense.ro Public Radio of Armenia precizeaza ca aeronava F-16 a Turciei a doborat avionul armean Su-25 in spatiul aerian al Armeniei.Aeronava F-16 a Turciei implicata in incident a decolat de pe Aeroportul Ganja din Azerbaidjan.Nu exista pana in prezent nicio reactie din partea Turciei. Armenia a acuzat in repetate randuri Turcia ca sprijina cu tehnica militara Azerbaidjanul in conflictul din Nagorno-Karabah, inclusiv cu UAV-uri si avioane de vanatoare.Turcia si-a declarat in repetate randuri sustinerea partii azere in ceea ce priveste conflictul din Nagorno-Karabah. Armenia si Azerbaidjan sunt in conflict de aproape 30 de ani pentru controlul asupra regiunii separatiste azere Nagorno-Karabah.Enclava cu majoritate armeana alipita in 1921 la Azerbaidjan de autoritatile sovietice, Nagorno-Karabah si-a proclamat unilateral independenta in 1991, cu sprijinul Armeniei.A urmat un razboi intre Armenia si Azerbaidjan. O incetare a focului a fost incheiata in 1994. De atunci, negocierile in vederea unui tratat de pace sunt mediate de Grupul de la Minsk - un grup de mediatori internationali coprezidat de Rusia , Franta si SUA.