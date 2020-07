Un tribunal din Turcia a anulat decizia din 1934 care a transformat Sfanta Sofia in muzeu. Catedrala poate redeveni moschee

Consiliul de stat din Turcia a acceptat cererea mai multor asociatii anuland o decizie guvernamentala din 1934 care conferea monumentului Sfanta Sofia de la Istanbul statutul de muzeu, a indicat agentia de presa de stat Anadolu.Consiliul a examinat aceasta cerere din 2 iulie si decizia sa a fost asteptata in termen de 15 zile. Opera arhitecturala majora, construita in secolul VI de bizantinii care si-au incoronat imparatii aici, Sfanta Sofia este un sit clasat in patrimoniul mondial al UNESCO si una dintre principalele atractii turistice de la Istanbul.Ea a fost convertita in secolul al XV-lea in moschee dupa invazia otomana, apoi in muzeu in 1934 de tanarul lider al Republicii turce, Mustafa Kemal, dornic sa o ofera "umanitatii".Mai multe tari, in special Rusia si grecia, care urmaresc soarta patrimoniului bizantin in Turcia, precum si Statele Unite si Franta, au avertizat Ankara contra transformarii monumentului Sfanta Sofia in loc de cult musulman, o masura pe care presedintele islamo-conservator Recep Tayyip Erdogan si-o doreste de mai multi ani.