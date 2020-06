Uniunea Europeana a aprobat lista statelor sigure pentru calatorii. Statele Unite nu se afla printre ele

Ziare.

Cele 27 de state membre au aprobat marti calatoriile de placere pentru 14 state din afara granitelor lor, a anuntat Consiliul UE, care reprezinta guvernele UE, intr-un comunicat.Tarile respective sunt Algeria, Australia Japonia , Muntenegru, Maroc, Noua Zealanda, Ruanda, Serbia Coreea de Sud, Thailanda Tunisia si Uruguay. China a fost aprobata la randul ei, provizoriu, dar calatoriile vor putea avea loc numai daca si autoritatile chineze vor accepta vizitatorii din UE. Reciprocitatea este o conditie pentru a figura pe aceasta lista a UE.Rusia, Brazilia si Turcia, alaturi de Statele Unite, se numara printre tarile despre care UE considera ca epidemia de coronavirus nu este inca sub un control suficient de bun. UE va face evaluari o data la doua saptamani ale situatiei.Lista UE are rolul sa sustina industria europeana a calatoriilor si destinatiile turistice, in special pentru tarile din sudul Europei. Care sunt cele mai afectate de pandemia de coronavirus.Lista a avut nevoie de "o majoritate calificata" de tari UE pentru a fi aprobata, ceea ce inseamna 15 state, reprezentand 65% din populatie.De asemenea, lista reprezinta o recomandare pentru statele UE, ceea ce inseamna ca acestea pot impune restrictii pentru calatorii care vin din cele 14 tari si mai mult ca sigur nu vor permite accesul calatorilor din alte tari.Cu cateva ore inainte de anuntul UE, Italia, unde numarul deceselor provocate de Covid-19 este printre cele mai mari din lume, a anuntat ca va mentine carantina pentru toate tarile care nu fac parte din zona Schengen."Situatia globala ramane foarte complexa. Trebuie sa impiedicam ca sacrificiile facute de italieni in ultimele luni sa fi fost in zadar", a declarat ministrul italian al Sanatatii, Roberto Speranza.