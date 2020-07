Uniunea Europeana ar putea recurge la sanctiuni ca raspuns la provocarile Turciei

SCHIMBAREA DINAMICII

Inaltul Reprezentant UE pentru Politica Externa si de Securitate a recunoscut luni ca nu a fost posibil sa se ajunga la o pozitie comuna cu privire la Ankara, in cadrul primei reuniuni din ultimele patru luni de zile a ministrilor de Externe din UE, organizata la Bruxelles."Imi prezint propriile concluzii", a precizat intr-o conferinta de presa Josep Borrell."Relatiile noastre cu Turcia sunt in dificultate din cauza masurilor unilaterale ale Turciei impotriva intereselor noastre", a subliniat seful diplomatiei europene. "Aceste masuri trebuie sa inceteze", a avertizat el.Borrell a fost la Ankara in urma cu o saptamana, iar intalnirile sale cu ministrul turc de Externe Mevlut Cavusoglu au fost dificile.Mai multi ministri si-au exprimat ingrijorarea fata de decizii luate de catre puterea turca.Insa toti au insistat asupra importantei parteneriatului cu Turcia, care este de asemenea stat membru NATO Un contencios dur opune Ankara si partenerii sai din UE.Turcia sustine militar Guvernul de uniune nationala (GNA) din Libia si este acuzata de incalcarea embargoului ONU asupra livrarii de armament acestei tari.Ankara efectueaza, de asemenea, foraje in zona economica maritima a Ciprului, considerate ilegale si sanctionate de catre UE.Turcia lupta in Siria impotriva fortelor kurde, aliatii coalitiei internationale impotriva Statului Islamic (SI), din care fac parte maimulte state membre UE.Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan este acuzat, in plus, de faptul ca incalca drepturile omului in tara sa, iar decizia sa de a transforma in moschee fosta bazilica Sfanta Sofia - un simbol al ortodoxiei - este considerata o "provocare" in Grecia.Josep Borrell l-a indemnat pe Erdogan "sa reconsidere si sa anuleze decizia" de a transforma din nou Sfanta Sofia in moschee."Trebuie sa schimbam dinamica confruntarii si sa cream o atmosfera de incredere", pledeaza el.Borrell a anuntat ca a primit "o sustinere larga in vederea pregatirii unor masuri adecvate cu scopul de a raspunde provocarilor reprezentate de Turcia".El a anuntat ca studiaza optiuni care ar putea fi supuse aprobarii ministrilor in urmatoarea lor intalnire informala, la sfarsitul lui august, in Germania."Exista o mare unitate de vederi pentru a primi clarificari de la Ankara, fiind vorba despre respectarea suveranitatii statelor europene, precum si de angajamente asumate la Conferinta cu privire la Libia de la Berlin", mai ales in ceea ce priveste respectarea embargoului asupra armelor", a confirmat intr-un comunicat seful diplomatiei franceze Jean-Yves le Drian"Noi i-am cerut Inaltului Reprezentant UE Josep Borrell sa ne prezinte rapid propuneri cu privire la optiunile si parghiile posibile", a precizat el.Sanctiuni sunt luate in considerare cu privire la incalcari dovedite ale embargoului ONU in Libia, a precizat o sursa diplomatica.Turcia respinge aceste acuzatii.Seful diplomatiei turce l-a avertizat pe Borrell, in cadrul discutiilor lor. El a reprosat UE faptul ca leaga problema migrantilor si tensiunile din partea de est a Marii Mediterane si a avertizat ca, in absenta unor progrese in negocieri, "Turcia va continua sa nu-i retina pe cei care vor sa plece" in Europa.Anuntul, la inceputul anului de catre Turcia a deschiderii frontierei cu Grecia a provocat afluxul unor zeci de mii de migranti.Amenintarea este luata foarte in serios de Germania.Cancelarul Angela Merkel nu vrea o noua cirza a migrantilor in semestru presedintiei sale a UE, declara pentru AFP un oficial european de rang inalt.O noua finantare in valoare de 485 de milioane de euro propusa de catre Comisia Europeana (CE) tocmaia fost aprobata de catre parlamentul European (PE) in vederea ajutorarii celor aproximativ patru milioane de refugiati sirieni instalati in Turcia.