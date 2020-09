Uniunea Europeana cere plecarea navei turce Yavuz din zona maritima a Ciprului

"Recenta retragere a navei de cercetari seismice Oruc Reis este o etapa importanta care deschide calea spre un dialog semnificativ intre Grecia si Turcia . UE lanseaza un apel la o decizie similara in ce priveste Ciprul", a anuntat purtatorul de cuvant al sefului diplomatiei europene Josep Borrell.Continuarea misiunii navei de de foraj Yavuz "va alimenta tensiunile si lipsa de securitate in Mediterana de Est intr-un moment in care este posibila detensionarea imediata si reluarea dialogului si negocierilor, singura cale spre solutii durabile", a subliniat purtatorul de cuvant, Peter Stano.Criza din Mediterana de Est se afla pe agenda summitului european de la 24 si 25 septembrie de la Bruxelles, unde se vor discuta si eventuale sanctiuni impotriva Turciei."Trebuie sa fim fermi cand vine vorba despre a apara drepturile tuturor statelor membre UE, inclusiv ale Ciprului", a declarat miercuri presedintele Consiliului European, Charles Michel, dupa o intrevedere la Nicosia cu presedintele Nicos Anastasiades.Turcia revendica dreptul de a exploata zacaminte de hidrocarburi in zone maritime care tin de suveranitatea Greciei si Ciprului, insula divizata dupa invadarea treimii sale de nord de catre armata turca in 1974